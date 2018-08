Giovani democratici, Alfredo Marini è il nuovo segretario

L'Assemblea dei giovani democratici ha eletto nuovo Segretario Regionale il ventunenne Alfredo Marini di Termoli. La proposta politica di Marini mette in primo piano l'impegno per il Molise del futuro nel contesto degli Stati Uniti l'Europa e la riforma interna dell'Organizzazione giovanile.

Il percorso congressuale si è sviluppato all'insegna dell'inclusione e dell'unità. Importante e qualificata la rappresentanza femminile che dovrebbe comprendere anche la agnonese Caterina Cerroni. La redazione di Altomolise.net si augura che nel prossimo futuro, come avvenuto nel Pd con Micaela Fanelli, anche i Giovani Democratici possano avere una donna segretaria.

"Con l'inizio del mandato del Segretario Marini - si legge in una nota - inizia un percorso rinnovato che ha come obbiettivo la valorizzazione dei giovani, dei

loro progetti e delle loro idee all'interno del Partito Democratico. Durante i lavori dell'Assemblea si sono avvicendati interventi pieni di contenuti, sui temi di maggiore interesse del momento, nel desiderio di ridare slancio all'attività del partito democratico e della giovanile".



Hanno portato il loro saluto al congresso i consiglieri regionali del PD, Vittorino Facciolla e Micaela Fanelli dimostrando disponibilità e attenzione rispetto alle istanze del rinnovato gruppo dei giovani. Marini ringrazia il Segretario uscente Renato Freda e tutti i dirigenti uscenti," senza il loro apporto e lavoro non sarebbe stato possibile ripartire". La Segreteria Regionale sarà nominata dal nuovo Segretario entro la prossima settimana.

"Auguri di buon lavoro al nuovo Segretario dei Giovani Democratici del Molise Alfredo Marini - ha dichiarato Micaela Fanelli - Brillante, motivato, espressione delle nuove generazioni che vogliono prendere in mano il proprio destino, ad Alfredo e a tutti i nostri Giovani Democratici va il mio sentito ringraziamento, per l’impegno che sapranno profondere nel rinnovare e rinvigorire il nostro grande partito, che ha bisogno di ragazzi come loro, del loro entusiasmo, della loro voglia di costruire un futuro migliore, per tutti. Ad maiora!".