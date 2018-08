Prodotto topico ad Agnone: il sindaco Marcovecchio illustra le attività di sabato 11

La Città di Agnone ospita il prossimo 11 agosto per la quarta volta consecutiva la Finale del Prodotto topico, in cui saranno presenti oltre 50 municipalità italiane (di Liguria, Trentino Alto Adige, Veneto, Abruzzo, Molise, Calabria, Sicilia e Sardegna), a conclusione di un lungo Percorso culturale e gastronomico, organizzato dall’ Associazione (sociologica) per la ricerca ed azione, che ha attraversato buona parte della Penisola, coinvolgendo le scuole del nostro territorio.

"Come sapete - dichiara il sindaco Lorenzo Marcovecchio - nel corso di ciascuna tappa sono stati proclamati i Prodotti topici locali (in quanto portatore di sapori e saperi, di colture e culture, di gastronomia e tradizioni, di vissuto individuale e collettivo) che ad Agnone saranno presenti lungo il Corso principale fino nel cuore del centro storico, dove presso la Sala Consiliare alle ore 17,00 abbiamo previsto la cerimonia di accoglienza delle Autorità, dei Sindaci e delle delegazioni al seguito e, la sottoscrizione del protocollo che rende l’Istituto Alberghiero di Agnone sede nazionale delle proclamazioni, a cui è gradito invitarVi a partecipare in forma ufficiale. Dopo la cerimonia di apertura, e prima dell’inizio delle degustazioni, tutti insieme faremo un giro negli stand gastronomici, che saranno corredati di immagini, segni e simboli identitari e comunitari, allo scopo di far diventare l’evento un momento di promozione della intera Rete topica. Nell’ invitarvi a partecipare in forma ufficiale, vi chiediamo altresì di esibire la presente agli incaricati di Polizia Locale e/o della Protezione Civile per essere indirizzati nell’area riservata alle auto vostre e/o di servizio".