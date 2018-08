Petrella Tifernina, arriva il defibrillatore

Domenica 12 agosto 2018, alle ore 16.00, sarà inaugurata a Petrella Tifernina la prima postazione di defibrillatore pubblico. Per l’occasione il Sindaco Alessandro Amoroso, ha avuto l’idea del tutto particolare. Con dei manifesti invita tutta la popolazione a partecipare ad un addestramento di massa all’uso del defibrillatore. In particolare ha sensibilizzato , con una lettera personale, i titolari delle attività commerciali ritenendo quest’ultimi – spiega il Sindaco -un valido punto di riferimento per una Comunità e per le persone di passaggio.

Così, domenica prossima, dopo la cerimonia di inaugurazione da parte dell’Amministrazione comunale, a cura del dottor Nicola Camposarcone e dell’Associazione Life AED ci sarà il “mass treading” per l’uso del defibrillatore semiautomatico.