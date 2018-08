Pagamento Enti locali, circa 28 milioni di euro per imprese e operatori economici

«Abbiamo avviato oggi i pagamenti agli Enti locali interessati per lavori da liquidare a favore di imprese e operatori economici per circa 28 milioni di euro. Interventi in liquidazione relativi a viabilità, edilizia scolastica, sistema idrico e raccolta rifiuti. Ancora cospicue risorse sul territorio che creano liquidità per le imprese. Continuiamo sulla scia di quanto programmato».

È quanto dichiarato in una nota dal presidente della Regione Molise, Donato Toma.