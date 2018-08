“NOTTE BIANCA DELLA BIODIVERSITÀ” R.N.O. e Riserva MaB UNESCO Collemeluccio – Pescolanciano (IS) Venerdì, 10 agosto 2018 Il Reparto Carabinieri Biodiversità di Isernia organizza la “Notte Bianca della Biodiversità”, evento a carattere nazionale promosso dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità di Roma per favorire la scoperta dell’affascinante mondo della biodiversità delle Riserve Naturali dello Stato durante le ore notturne. La manifestazione, indirizzata a giovani, famiglie, gruppi, associazioni e appassionati della natura, si svolgerà venerdì 10 agosto 2018 presso la Riserva Naturale Orientata e Riserva MaB Unesco di Collemeluccio – Pescolanciano (IS) e sarà occasione per conoscere uno dei più apprezzati “cuori verdi” del Molise. In allegato, il programma dell’evento.

NOTTE BIANCA DELLA BIODIVERSITÀ venerdì 10 agosto 2018 Riserva Naturale Orientata MaB Unesco “COLLEMELUCCIO” S.P. 51 Trignina – Pescolanciano (IS)

NOTTE BIANCA DELLA BIODIVERSITÀ venerdì 10 agosto 2018 Riserva Naturale Orientata MaB Unesco “COLLEMELUCCIO” S.P. 51 Trignina – Pescolanciano (IS) Per info e prenotazioni: Tel. 0865/3935 – e_mail: utb.isernia@forestale.carabinieri.it In collaborazione con:

18:00 escursione al tramonto alla scoperta della biodiversità che popola la Riserva. Attività didattiche per bambini ed adulti a cura del personale del Reparto di Isernia e APS INTRAMONTES

19:30 presentazione del libro “La Rivoluzione delle Api” edito da Nutrimenti Edizioni, a cura di Adelina Zarlenga e Monica Pelliccia, un libro che illustra il ruolo fondamentale delle api nei delicati equilibri degli ecosistemi per il mantenimento della biodiversità, per la produzione agricola e per la nutrizione a livello globale. La presentazione del libro sarà preceduta dal Film documentario “Hunger for bees” realizzato dalle scrittici, per la regia di Silvia Luciani

. 21:30 “Pillole di biologia… per una dolce Buonanotte!” escursione notturna nei prati e boschi antistanti il centro visite di Collemeluccio, per scoprire gli animali notturni della Riserva. Accompagnati da Fabio Collepardo Coccia (Biologo della Rete DNA – CURSA) e Giovanni Capobianco (Naturalista-Ornitologo dell’Associazione ARDEA) e dal personale del Reparto di Isernia.

Sarà inoltre possibile godere del meraviglioso cielo stellato della Notte di San Lorenzo, ad occhio nudo o con il supporto dei telescopi messi a disposizione da APS INTRAMONTES partecipazione libera e gratuita cena al sacco a cura dei partecipanti – sarà presente un buffet a cura del circolo sociale New Generation di Pescolanciano e della Pro-Loco di Pietrabbondante ad offerta libera