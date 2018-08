Rosita Pecorelli a Campobasso per donare copie di Op all'ordine del Molise: "il processo di Perugia riabilita mio fratello Mino come giornalista"

Il processo di Perugia, che non condanna gli imputati ma riabilita la figura del giornalista Mino Pecorelli, le copie di Op donate all’ordine dei giornalisti del Molise e la presentazione del libro “Il Divo e il Giornalista” di Alvaro Fiorucci e Raffaele Guadagno.

E’ questo in sintesi quanto accaduto questa sera a Campobasso nella sede dell’ordine dei giornalisti del Molise. All’evento c’era come ospite d’onore anche la sorella del giornalista originario di Sessano del Molise, Rosita Pecorelli. La quale, nell’intervista che ci ha rilasciato, ha parlato di un fratello molto affezionato a questa regione. Prima di morire disse alla sorella: se tutto andrà bene fra due anni tornerò a Sessano. Ma per un qualcosa che resta ancora un mistero di Stato, Pecorelli in Molise non è mai tornato. E’ morto ammazzato il 20 marzo 1979, quando suo cugino Umberto avrebbe dovuto consegnare un plico contenente i segreti dell’allora potere politico. Plico che non arrivò mai alla tipografia alla quale era destinato. Il cugino che avrebbe dovuto testimoniare al processo ma che non lo fece a causa delle minacce ricevute. Ora è morto ma Rosita Pecorelli ha sottolineato che furono altri i motivi dell’assoluzione di Giulio Andreotti più altri 5 imputati. Non certo il tirarsi indietro del parente. Pecorelli però dal processo di Perugia, come ricorda sua sorella, esce riabilitato come giornalista. Un giornalista che aveva buone fonti, conosceva molti segreti e aveva anche il coraggio di scriverli.

Ad accogliere Rosita Pecorelli, che insieme a uno dei collaboratori di suo fratello, ha donato due copie di Op all’ordine del Molise dal valore di 70 o 80 euro (il primo numero ne vale anche 160) c’era la presidente dell’ordine Pina Petta. La quale ha tenuto a precisare che quella di oggi era una giornata di festa e non una occasione per ricordare le polemiche sul giornalista. “Se nel 1979 ci fosse stato l’ordine del Molise- ha sottolineato con orgoglio – Pecorelli sarebbe sicuramente stato uno dei nostri iscritti”. Si era interessato infatti anche di cose che riguardavano la sede storica della Rai del Molise. Fiutava la notizia e la raccontava. Per questo era tenuto lontano dai politici che volevano difendersi dai suoi scritti ma vicino da chi voleva dare a lui notizie scottanti.

Alla manifestazione erano presenti anche il sindaco di Campobasso Antonio Battista, che ha donato dei racconti di Pecorelli sulla sua città, e il sindaco di Sessano del Molise. Il quale ci ha tenuto a ricordare una frase importante che riguarda il suo giornalista conterraneo: “ Ogni volta che muore un giornalista, muore un pezzo di democrazia”.

C’era anche Giovancarmine Mancini, figlio di un amico di Mino Pecorelli che lo ha ricordato così: “Era un grande uomo che ha combattuto per la libertà. Una persona gioviale che amava questa terra a cui piaceva svegliarci anche alle 6.30 del mattino”. E’ stato l’avvocato isernino a convincere il consigliere nazionale Enzo Cimino a rivalutare la figura di questo giornalista molisano. Cimino da appartenente del Corecom ha rilanciato: “valuterò di istituire una borsa di studio intitolata a Mino Pecorelli. Con i soldi del Corecom, con la presidenza onoraria di Rosita Pecorelli e con lo statuto che verrà scritto da Giovancarmine Mancini”.

A ricordare Pecorelli anche il sessanese giornalista Giovanni Petta. Il quale fu ispirato proprio da lui a scrivere e diventare pubblicista. E’ stato uno di quelli che nel 2009 lo ha riabilitato con la testata altromolise diretta dal giornalista Antonio Sorbo.

“Chi di gladio ferisce di gladio perisce” era una frase di Pecorelli ricordata da chi oggi ha donato la copia di Op all’ordine del Molise. Nella sede dell’ordine c’era anche Paolo Patrizi, storico collaboratore di Op il quale ha aggiunto “guai al Paese che per raccontarsi ha bisogno di eroi. In Italia non c’è sicurezza perché siamo troppo codardi. Pecorelli è stato vittima del pregiudizio e della malapolitica. Noi di Op avevamo il deserto intorno”. Pecorelli infatti aveva tirato su questa testata facendola partire come agenzia.

Ma è l’avvocato Claudio Terrazza, che si è occupato della famiglia Pecorelli, a dire cosa ha significato il processo di Perugia. Non nacque né per riabilitare la figura del giornalista molisano (come in realtà però poi avvenne) e nemmeno per mandare in galera gli assassini. Arrivò in aula per sancire il cambiamento di un sistema politico di potere. Da quello degli anni 70 fondato dal blocco occidentale e quello russo, che in Italia si riflesse con il dominio di Andreotti e del pentapartito, a quello degli anni 90 dopo la caduta del muro di Berlino che in Italia significò la caduta dei partiti tradizionali e l’avvento della seconda Repubblica.

A Campobasso c’era anche Tamara Pelucchini che ha riassunto in cifre quello che fu il processo di Perugia di cui si parla anche nel libro “Il Divo e il giornalista”. Sei imputati (Andreotti più 5), 4 parti civili, 100 udienze, 200 testimonianze, 350 documenti, 200mila carte relative al processo e 500mila relative all’indagine.

I documenti sono conservati dal 2015 all’archivio di Perugia ma per ora non sono consultabili. Se ne attende il processo di digitalizzazione.

“Le cose dette le abbiamo trovate nelle carte del processo – ha chiuso gli interventi Alvaro Fiorucci autore del libro – il nostro lavoro parla proprio di Pecorelli dal punto di vista del processo di Perugia. Ne abbiamo ricostruito il contesto, le ragioni c’erano. Chi era Pecorelli? Un giornalista bravo ad avere fonti buone e altrettanto bravo ad avere il coraggio di scrivere”.

Per vedere l'intervista a Rosita Pecorelli cliccare qui.