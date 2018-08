Il fascino seducente della trasgressione. Bella novità! È una storia vecchia quanto il mondo che la trasgressione, quella pura, abbia un fascino quasi demoniaco. Ma la trasgressione, la cara vecchia trasgressione, è solo lo spunto di questa riflessione. In questi giorni, mio malgrado, mi sono trovata spettatrice di una situazione che mi ha fatto riflettere, sorridere e un pochino preoccupare. Premessa 1: abito di fronte al mare e la sera, molto tardi, quando c'è il silenzio rotto solo dalla melodia delle onde, mi piace stare in terrazza a fumare, bere e pensare, al buio, come quelli che vogliono vedere tutto ma non vogliono esser visti. Una sorta di ingresso in punta di piedi nelle vite degli altri, perché nelle vite degli altri possiamo vedere la materializzazione della nostra. La finestra di fronte o La finestra sul cortile... o semplicemente botte di voyeurismo... Premessa 2: nell'appartamento sopra il mio, abitava una coppia con bambino. Uso il passato, perché un bel giorno di qualche mese fa, lui è andato via. Salutandomi mi disse "m'ero rotto i cojoni di lei". Qualche settimana fa, con la complicità delle mura di carta velina delle moderne costruzioni...ho capito che lei aveva ricominciato ad avere una vita sessuale attiva...ho sorriso e con quel cameratismo tutto femminile, ho fatto il tifo per lei! Bene, un cavolo! Conclusioni: L'altra sera, saranno state le 4 del mattino, ho visto arrivare lui, che con la spavalderia di non essere visto da nessuno saliva su... e si sa, l'ho detto prima le mura, sono sottili, o io troppo sveglia, sta di fatto che il misterioso amante della mia vicina, non era che il suo ex... che al mattino, pulite le voglie si dissolve come un bel sogno... erotico. Ah che fascino la trasgressione!