Agnone, l'erogazione notturna dell'acqua "potrebbe essere sospesa"

L'erogazione dell'acqua potrebbe essere sospesa dalle ore 3.00 alle ore 5.00. Che significa potrebbe essere sospesa , sarà sospesa o no? E' questa la domanda che i nostri lettori ci rivolgono e che giriamo a chi di competenza. Anche l'anno scorso 2017, durante l'estate e non solo, c'è stata la razionalizzazione dell'acqua potabile nelle case, la giustificazione fu quella della siccità. Quest'anno 2018, l'estate non e' particolarmente torrida e la caduta della pioggia è quasi quotidiana,perciò la razionalizzazione non era attesa da parte degli agnonesi.

"Al fine di salvaguardare la capacità dei serbatoi comunali anche e soprattutto in considerazione dell'aumento delle utenze turistiche, si informa la cittadinanza che per i prossimi giorni l'erogazione dell'acqua potrebbe essere sospesa nella fascia oraria ricompresa tra le ore 3:00 e le ore 5:00.

Ci scusiamo per gli eventuali disagi."