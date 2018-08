Spaccio di sostanze stupefacenti,  richiedente asilo finisce nei guai durante un’operazione antidroga dei Carabinieri. Sotto sequestro dosi di marijuana.

A Isernia, nei pressi della villa comunale, durante un’operazione antidroga condotta dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, un richiedente asilo, di origine Nigeriana, ospite presso un centro di accoglienza temporanea per migranti, è stato fermato mentre cedeva un involucro contenente dosi di marijuana ad un giovane del luogo. Lo straniero è stato trasferito in caserma dove nei suoi confronti è scattata una denuncia per spaccio di sostanze stupefacenti, il sequestro delle dosi rinvenute e del denaro contante quale provento dell’attività di spaccio. A carico del giovane acquirente è scattata, invece, una segnalazione alla locale Prefettura.