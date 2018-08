Orsogna, la sera di Ferragosto sfilano i Talami

I Misteri di Campobasso, insieme ai Mystery Plays di York, in Inghilterra, sono le manifestazioni gemelle della Festa dei Talami di Orsogna (Chieti), i cui quadri biblici viventi si preparano a sfilare in piazza Mazzini la sera di Ferragosto, mercoledì 15, dalle ore 22. Proprio ai "Misteri" del capoluogo molisano è dedicata la mostra di uno dei più importanti fotografi italiani, Francesco Cito, che li narra e interpreta in uno dei suoi straordinari reportage in giro per il mondo. Inaugurata sabato pomeriggio, la mostra resterà aperta in piazza Mazzini, nel locale adiacente il Teatro, all'angolo con via Roma, ogni giorno dalle ore 19 alle 22 fino a venerdì 17 agosto, quando sarà presente anche l'autore (alle ore 20).

La scelta dei Misteri di Campobasso non è casuale, amministratori e operatori culturali e turistici dei due Comuni stanno lavorando insieme a una rete condivisa per la promozione e la valorizzazione di due manifestazioni che hanno conservato intatta la tradizione del dramma liturgico di origine medievale. Forme di religione contadina, testimoniata e rappresentata in forma teatrale, condivisa anche a livello europeo con i "pageant waggons" di York (con i quali in anni recenti vi è stato un doppio incontro a Orsogna e in Inghilterra) e gli "Auto Sacramentales" spagnoli.