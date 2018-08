Isernia: Ubriaco alla guida della moto, denunciato dai Carabinieri

E’ stato sorpreso in piena notte alla guida della propria moto, lungo le strade del centro storico di Isernia, in stato di ubriachezza. Per questo motivo, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno fatto scattare nei confronti di un isernino una denuncia per guida in stato di ebrezza alcolica, il ritiro della patente di guida ed il sequestro del veicolo. Secondo gli accertamenti espletati, il tasso alcolemico del conducente superava di circa tre volte il limite massimo previsto dalla normativa vigente in tema di sicurezza stradale