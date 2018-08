Vasto, scompare la mamma di Selvaggia Lucarelli: la ritrovano i vigili del fuoco

Era in vacanza a Vasto. E da lì era scappata nei pressi di Monteodorisio. Si tratta di Nadia, la mamma della giornalista e influencer Selvaggia Lucarelli. Sua figlia, dal Perù, aveva lanciato l'allarme dal suo profilo facebook nella tarda serata di ieri 13 agosto. Aveva chiesto aiuto per eventuali segnalazioni. Ora lei e la sua famiglia possono stare tranquilli. La donna, malata di Alzheimer, sta bene ed è in buone condizioni.

La signora si era recata in ospedale per una Tac. Ma una volta lasciata sola in una stanza ha pensato di non aspettare nè i medici nè i familiari. Così è uscita dalla struttura sanitaria facendo perdere le sue tracce. Le telecamere però avevano registrato la sua fuga. Da qui con l'aiuto dei vigili del fuoco, che poi hanno effettivamente trovato la donna, è iniziata la ricerca. Questa notte però ancora nulla. Ne consegue che i familiari, compresa sua figlia Selvaggia che si trova fuori continente, erano ancora più in apprensione. Per la donna, da quando era malata, era la prima fuga. Il ritrovamento è stato di queste ultime ore e la giornalista lo ha annunciato su twitter. Tutto bene quel che finisce bene, ma per i Lucarelli e per i vigili del fuoco di Vasto, si chiudono ore di ansia.

"In modo particolare - ha dichiarato Lucarelli - ringrazio i sindaci di Vasto e Cupello, la polizia, il maggiore Consales dei carabinieri (e i carabinieri tutti), le squadre della protezione civile, i volontari delle squadre cinofile, l’assessore Silvio Paolucci, le persone che con le loro giuste segnalazioni hanno permesso di circoscrivere la zona delle ricerche, tutte le persone che hanno condiviso il post e soprattutto i vigili del fuoco credo del comando provinciale di Chieti che l’hanno trovata. (ringrazio Igor, il pilota! ) Dimentico senz’altro qualcuno, mi scuso, ma è stata una lunga notte".