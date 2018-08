Meteo, pessimo 14 agosto,nubifragi in Alto Molise.Ferragosto a rischio pioggia le scampagnate

Oggi come da previsioni metereologiche verso le ore 13.00 il cielo è diventato plumbeo a Agnone e in gran parte dell'Alto Molise. Un vero nubifragio con pioggia torrenziale e visibilità altamente ridotta intorno alle ore 16,30. In molti desideravano temperature meno torridi e speravano nella pioggia utile e rigeneratrice delle colture e i terreni. Ma oggi però sembra il mese di novembre e a molti turisti la pertubazione può rovinare la scampagnata programmata per domani. Difatti per ferragosto e' previsto un tempo spiccatamente instabile con temporali, localmente molto forti