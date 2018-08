Forte terremoto in Molise, 4,9 magnitudo epicentro Acquaviva Collecroce

La mezzanotte di ferragosto funestata da un terremoto in Molise. Campobasso, Isernia e Termoli quando erano le 23.48 di oggi si sono svegliate con un tremendo boato. Come nelle città anche nei comuni dell'intera regione. Il sisma sembra essersi sentito anche nella vicina Campania, stando ai tweet e ai messaggi facebook che commentano la notizia.

L'epicentro non confermato sarebbe Acquaviva Collecroce. Il sisma sarebbe stato ben avvertito perchè si è verificato a una profondità di 10 km e sarebbe di magnitudo 4.9. Gente in strada in panico in tutta la regione. La protezione civile sta controllando l'evento e manderà controlli per verificare se ci sono stati danni a cose o persone.