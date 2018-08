Forte terremoto in Molise, 4,7 magnitudo epicentro Montecilfone

Mezzanotte di ferragosto funestata da un terremoto in Molise. Campobasso, Isernia e Termoli quando erano le 23.48 di oggi si sono svegliate con un tremendo boato. Come nelle città anche nei comuni dell'intera regione. Il sisma sembra essersi sentito anche nella vicina Campania, stando ai tweet e ai messaggi facebook che commentano la notizia.

L'epicentro confermato è Montecilfone. Il sisma sarebbe stato ben avvertito perchè si è verificato a una profondità di 19 km e sarebbe di magnitudo 4.9. Gente in strada in panico in tutta la regione.Il sisma si è sentito fino a Napoli. La protezione civile sta controllando l'evento e manderà controlli per verificare se ci sono stati danni. Subito dopo una ripetizione di scossa a Palata con una magnitudo di 2.3.

Sui social è ancora paura ma la gente dopo l'una, man mano che le informazioni fluivano sui quotidiani on line, è cominciata pian piano a rientrare nelle proprie abitazioni. Il panico maggiore soprattutto in basso Molise ma anche a Vasto e San Salvo dove in qualche abitazione si è anche rovesciato qualche mobiletto. I vigli del fuoco hanno ricevuto tante chiamate per informazioni ma per ora non sono stati ancora segnalati danni a cose e persone,