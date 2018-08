Genova e sisma, l'amministrazione comunale rinvia "Agnone's got talent"

Gli eventi di Genova e la scossa di terremoto che nella tarda serata di ieri è stata avvertita anche nella Città di Agnone impongono di rinviare la manifestazione "Agnone's Got Talent" che si sarebbe dovuta tenere stasera 15 agosto presso il Teatro Italo Argentino a causa delle avverse condizioni climatiche.

Dobbiamo, infatti, aver rispetto del lutto che ha colpito Genova e nello stesso tempo fare in modo che tutto si svolga nella più totale sicurezza.

Siamo, per questo, felici di leggere le dichiarazioni della consigliera regionale Aida Romagnolo che spinge per una verifica del Viadotto sul torrente Verrino, in piena sintonia con la nostra azione amministrativa comunale che prevede, in agenda, l'imminente svolgimento nei prossimi giorni di un tavolo tecnico presso la casa comunale di Agnone, che coinvolga i settori preposti degli enti provinciale e regionale.

Sappiamo che oggi, più che mai, è necessario esigere uno sforzo di attenzione da parte degli organi politici e tecnici al fine di individuare risorse finanziarie adeguate per attuare gli interventi di messa in sicurezza del Viadotto sul torrente Verrino.

Tali interventi da tempo sono programmati come prioritari dall'ente provinciale di Isernia e purtruppo, ad oggi, restano in lista di attesa. È noto ai più che la passata azione amministrativa regionale ha preferito finanziare interventi di viabilità secondaria, lasciando inascoltati gli appelli per la sistemazione e messa in sicurezza del manto viario del Viadotto sul torrente Verrino, atti a ripristinare uno stato di percorribilità ottimale e sicuro. Parimenti nessuna attenzione è stata data alla richiesta pressante di ristatalizzazione della ex S. S. 86 "Istonia", richiesta sostenuta da diversi enti comunali dell'hinterland alto-molisano.

La politica della prevenzione è la strada da perseguire, investendo oggi per garantire la sicurezza del domani.

Il Sindaco e l'Amministrazione Comunale