Madonna Louise Veronica Ciccone, di origini abruzzesi, compie 60 anni

Madonna Louise Veronica Ciccone nasce a Bay City nel Michigan nel 1958 e vive fino ai 19 anni a Pontiac.

Madonna è la cantante pop più famosa al mondo negli ultimi 20 anni. La sua capacità artistica non si liminta solo al canto ma Madonna è anche: ballerina, cantautrice, stilista, regista, attrice e produttrice cinematografica e discografica.

Le origini di Madonna sono abruzzesi infatti i nonni paterni Gaetano Ciccone e Michelina Di Iulio nacquero rispettivamente nel 1901 e nel 1902 a Pacentro (un paese in provincia dell'Aquila a 10 chilometri da Sulmona, nel 1919 si trasferirono negli Stati Uniti in cerca di fortuna.

Per annunciare l'inizio dei festeggiamenti per il suo compleanno, Madonna sceglie Instagram. Una foto che la ritrae abbigliata in costume amazigh, quello delle antiche popolazioni berbere che abitano il Marocco, dà il via alle danze. "Oggi mi metto una torta in testa... e per altri 2 giorni....", seguono emoticon per immaginare canti e balli, party esclusivi e felicità. La popstar ha riunito una cinquantina di amici in città, in uno degli indirizzi più esclusivi della medina di Marrakech, il lussuoso riad di Vanessa Branson, sorella del magnate della Virgin, Richard Branson. Da oggi, giorno in cui spegne 60 candeline, e per tre giorni, sarà festa.