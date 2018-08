Sisma Molise, crolli ad Acquaviva e Palata

Il sisma di grado 4.6 delle 23.48 con epicentro Montecilfone ha procurato danni a strutture disabitate. Una masseria in pietra è stata trovata crollata nella periferia di Acquaviva Collecroce e lesionato il tetto della Chiesa madre del paese, Santa Maria Ester. Il sindaco Francesco Trolio ha rilevato un altro crollo, in contrada Macchialonga, dopo la casa disabitata nel centro storico e confermato i problemi al solaio per il monumento religioso dove sono state accertate infiltrazioni di acqua.

"Piove proprio al centro della Chiesa - ha dichiarato il primo cittadino - Ho già avuto un incontro con il Presidente della Regione Donato Toma sulle problematiche emerse in paese dopo il terremoto". Il Governatore Toma è arrivato ieri pomeriggio, intorno alle 17.30 per verificare i danni dei paesi dell'area dell'epicentro sismico dopo la scossa di 4.6 del 14 agosto, 10 minuti prima della mezzanotte. Un altro crollo si è verificato a Palata nei pressi del centro del paese. Il tetto di una residenza privata chiusa, attualmente non abitata, è collassato rompendo arredi antichi, attrezzi ed altro. Notevoli i danni.