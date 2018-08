Montecilfone, ancora sisma:epicentro 5.2 della scala Richter

Ancora terremoto e questa volta la scossa sismica è di magnitudo 5.2 nell'epicentro di Montecilfone, dove si è verificata la scossa delle 23,48 del 14 agosto. La scossa si è verificata alle 20.19 ora italiana, con coordinate geografiche (lat, lon) 41.88, 14.88 ad una profondità di 9 km. Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma. Ricerca terremoti: Qualsiasi nel raggio di 30 km. Subito dopo ci sono state repliche del 2.5 e del 2.2 e 3.0 della scala Richter sempre sulla stessa faglia. Sei in tutto le scosse successive. Un lampione della luce sarebbe caduto ad Acquaviva Collecroce mentre qualche piccola lesione a Palata. La cosa più importante è che non ci sarebbero feriti. A Campomarino e nei comuni della scossa la protezione civile ha chiesto a tutti i cittadini di uscire dalle proprie abitazioni e concentrarsi nelle piazze principali. Al momento i vigili del Fuoco dice che non sono state fatte richieste di soccorso per crolli. Stando a un tweet solo qualche cornicione caduto. La protezione civile si è messa a lavoro per controllare se ci sono danni e per mettere in sicurezza le persone. Che per ora sono in auto in sistemazioni trovate autonomamente.

La scossa è stata avvertita anche a Roma, Napoli e Bari. Vigili del fuoco e protezione civile sono a lavoro per verificare la sussistenza dei danni. La faglia è la stessa del sisma del 31 ottobre di San Giuliano di Puglia del 2002 quando morirono 27 bambini e una maestra sotto il crollo della Jovine.