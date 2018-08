L’arte di strada porta turismo, successo di pubblico per il Casteldelgiudice Buskers Festival 2018

È stato un successo il Casteldelgiudice Buskers Festival, la terza edizione del festival internazionale e multiculturale dell’arte di strada del Molise, che domenica 12 agosto ha attirato a Castel del Giudice tantissime persone, giunte da diverse regioni d’Italia. La terza edizione ha confermato la riuscita di uno degli eventi di punta dell’estate altomolisana, grazie alla professionalità degli artisti provenienti da varie località italiane e del mondo e del pubblico, formato anche da molti bambini, che non ha voluto perdere l’occasione per partecipare ai coinvolgenti spettacoli, tra Piazza Marconi e la piazza dell’albergo diffuso Borgotufi. “Siamo molto soddisfatti – ha commentato il sindaco Lino Gentile -. Già dal pomeriggio Castel del Giudice è stato raggiunto da tantissime persone, dimostrazione che un’iniziativa innovativa come questa per la nostra regione piace. Occasione anche per scoprire il nostro borgo e l’Alto Molise. L’obiettivo è stato da principio quello di far crescere il festival anno per anno e credo che stiamo ottenendo ottimi risultati. Inoltre quest’anno il Casteldelgiudice Buskers Festival è stato indicato tra gli 11 festival italiani imperdibili dell’estate dal Corriere della Sera”. Gli spettatori si sono divertiti con i numeri e le improvvisazioni dell’artista inglese Adrian Kaye, sono rimasti stupiti davanti alle acrobazie di fuoco e danza dei Crème & Brûlée, hanno ballato alle note della band (per metà molisana) dei No Funny Stuff e i loro originali strumenti auto-costruiti. E poi hanno apprezzato con meraviglia gli effetti speciali di danza contemporanea, giocoleria, luci e arti marziali dei Lux Arcana. Hanno sorriso con la comicità dei Lucchettino e con la clownerie e giocolerie culinarie di Raoul Gomiero. “L’arte di strada ha la capacità di trasformare borghi e città e di far sentire felici le persone”, ha commentato Gigi Russo, direttore artistico della manifestazione e direttore organizzativo del Ferrara Buskers Festival, il festival della musica di strada più grande del mondo, che riempirà di magia Ferrara dal 18 al 26 agosto 2018. È stato molto apprezzato a Castel del Giudice, inoltre, lo spazio dedicato allo street food molisano, con un’offerta più ampia e variegata rispetto allo scorso anno. Inoltre, sono state acquistate dagli spettatori le bellissime magliette del festival il cui ricavato è andato in beneficienza. Tra gli spettatori più divertiti i bambini, seduti in prima fila tra i cerchi creati dal pubblico intorno agli artisti e già dal pomeriggio alle prese con giochi, animazioni e magie pensate per loro. Adesso già si immagina la prossima edizione, ma l’estate a Castel del Giudice continua con altri eventi speciali, come la scenografica rievocazione rinascimentale del 18 agosto a Borgotufi. Alle 19.00 sfilerà il corteo storico tra le casette in pietra dell’albergo diffuso e alle 21.00 si potrà partecipare alla rappresentazione vivente di una cena rinascimentale a cura dell’associazione pro Crociati e Trinitari per le Rievocazioni storiche e molisane ed Esibizione folclorica del Gruppo Folcloristico Polifonica Monforte Città di Campobasso.

Il Casteldelgiudice Buskers Festival è stato organizzato dal Comune di Castel del Giudice in collaborazione con la Pro Loco di Castel del Giudice e l’ Associazione Chietinstrada, con il sostegno di istituzioni, associazioni e aziende tra cui Spinosa Costruzioni Generali SPA, principale sponsor di questa edizione. Il festival è inoltre nel cartellone unico della Regione Molise “Turismo è Cultura”, che raccoglie 37 eventi realizzati su tutto il territorio regionale.