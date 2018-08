Seconda notte fuori dalle proprie abitazioni per la popolazione del sisma

Si è conclusa in prefettura a Campobasso la riunione comitato per la sicurezza. La decisione più importante è stata la chiusura della Bifernina per 3 quattro giorni. Nonostante non siano emerse particolari criticità è stato deciso di chiuderla fino a domenica. Presumibilmente da lunedì la situazione tornerà regolare. Intanto sono stati sistemati 2 dei 4 sismografi per studiare meglio la nuova faglia. Nel terremoto del 14 e 16 agosto sono 10 comuni interessati dal sisma: Acquaviva Collecroce, Palata, Montecilfone, Guglionesi, Larino, Tavenna, Guardialfiera, Montenero di Bisaccia. Intanto sono 1378 richieste effettuate alla comitato interforze per gli edifici danneggiati di cui 160 eseguite. Finora sono stati riscontrati 44 casi di inagibilità di cui 33 edifici pubblici. 40 nuclei familiari potrebbero essere sfollati. Tende e cucina da campo destinata a Guglionesi e Montecilfone dove dentro le tende le centinaia di persone sfollate trascorreranno la loro seconda notte dentro le tende.

La denuncia alla protezione civile arriva da Larino dove sono stati inviati soltanto 2 tecnici per 250 casi segnalati. Si sospettano gravi danni a 40 abitazioni che potrebbero essere sfollati. Ieri sera il sindaco Pino Puchetti ha mandato un mezzo del Comune a prendere le brandine per chi aveva paura. Non sa per ora se è il caso di allestire una tendopoli all'interno del campo sportivo.