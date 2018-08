Viadotto Liscione. Trentacinque Sindaci si mobilitano per interventi immediati. Il Sindaco di Petrella Tifernina Alessandro AMOROSO scrive al Presidente Conte, ai Ministri competenti. Coinvolta anche la delegazione parlamentare molisana.

Il Sindaco di Petrella Tifernina Alessandro Amoroso ha interessato 25 sindaci molisani per focalizzare l'attenzione sulla Diga del Liscione, l'opera è stata costruita in cemento armato più di 50 anni fa, in zona ad alto rischio sismico e, soprattutto per questo, nonostante le riassicurazioni ricevute dall’ANAS, ente gestore, sull’assenza di criticità, anche in seguito alle violenti scosse di terremoto del 14 e 16 agosto2018, pertanto i primi cittadini chiedono di voler destinare parte dei circa 100.000.000 di euro, annunciati dal Ministro TRIA come “spendibili immediatamente”, per effettuare CONTROLLI STRUMENTALI SOFISTICATI sull’infrastruttura in questione e per realizzare eventuali opere di consolidamento.