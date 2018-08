Convegno-“Ambiente, prodotti del territorio e salute: Capracotta paese del benessere”

Tutelare il patrimonio naturale, valorizzarlo, “venderlo” con un marchio certificato e riconoscibile: questo sta provando a fare Capracotta. È un’idea da tempo nella mente del sindaco Candido Paglione, che è convinto di dover tentare tutte le strade possibili per utilizzare i punti di forza presenti ai fini di uno sviluppo, sostenibile, ma che sappia assicurare anche un futuro ad una zona interna che altrimenti risulterebbe fortemente penalizzata.

L’ambiente e, quindi, l’aria, l’acqua e i pascoli: tutto insieme fa di Capracotta un unicuum che deve essere promosso, magari attraverso un marchio che ne certifichi con evidenze scientifiche la qualità.

«Per farlo – dice il sindaco Paglione - proviamo, a unire un po’ di forze.

Domenica 19, a Capracotta, parleremo di questo e della nostra idea che mette insieme l’ambiente, i prodotti del territorio e la salute. Insomma, Capracotta paese del benessere e a Capracotta il laboratorio per lo studio della sostenibilità ambientale. Illustreremo il protocollo d’intesa che abbiamo sottoscritto con l’Università del Molise e con il CNR di Napoli, cercheremo di capirne di più e mettere a punto, perché no, qualche strategia. Lo faremo insieme al prof. Giampaolo Colavita dell’Unimol, al Prof. Cosimo Carfagna del CNR e all’arch, Mario Di Lorenzo, direttore del Gal Alto Molise».

L’iniziativa si terrà in Via Carfagna, con inizio alle ore 17 e 30.

«Più volte – chiude Paglione – abbiamo riflettuto sulla necessità di fare leva sui nostri punti di forza per il nostro futuro. E i passi che abbiamo compiuto vanno tutti in questa direzione, molte cose le abbiamo già messe in cantiere.

Crediamo sia arrivato il momento ora di aggiungere un ulteriore tassello, per questo abbiamo organizzato questa iniziativa che vuole essere un momento di riflessione ma anche il primo passaggio di una necessaria attività progettuale».

Capracotta, 17 agosto 2018