Terremoto a Montecilfone. Calenda:solidarietà alla comunità e un plauso alla macchina amministrativa guidata dal sindaco Pallotta

Mi sono recata questa mattina sui luoghi colpiti dal sisma. Ho voluto portare la mia solidarietà alla comunità di Montecilfone, che dallo scorso 14 agosto vive nel terrore del terremoto. Ho incontrato il primo cittadino, Franco Pallotta, a cui va il plauso e tutta la mia stima per la significativa professionalità con cui, insieme alla macchina amministrativa, sta gestendo l'emergenza. Sono decine e decine gli edifici che hanno subito lesioni. Al comune sono arrivate in queste ore oltre un centinaio di richieste di sopralluogo. Molte le famiglie che hanno trascorso la notte fuori casa, non solo per timore, ma proprio perché le proprie abitazioni hanno subito seri danni . La paura si legge ancora oggi negli occhi della popolazione, che però non si arrende e che mostra la volontà di non lasciarsi sopraffare. Tanti i turisti che sono fuggiti dai centri colpiti dagli eventi sismici di questi giorni.

Comprensibili sono le scelte personali di ripartire. La mia solidarietà va anche a tutti gli operatori turistici ed economici del basso Molise, che in queste ore dovranno fare i conti con le conseguenze del terremoto. Un'economia su cui incide la caotica. situazione che si è creata tra maltempo e terremoto.

Fortunatamente la situazione è sotto controllo, non facciamoci prendere ulteriormente dal panico, che non aiuterà di certo nella gestione delle emergenze.