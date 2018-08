Sisma, Salvini sollecitato da Telemolise: faremo la nostra parte

In realtà sulla sua pagina facebook e sul suo profilo twitter non era intervenuto. Lo ha fatto solo dopo la sollecitazione dell'emittente televisiva Telemolise Parliamo del ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini. "Qualsiasi cosa servisse - ha sostenuto- ci sono e ci siamo".

"Stiamo dando indicazioni tramite le Prefetture - ha aggiunto - di verificare tutte le strutture che vanno controllate, se serviranno interventi economici ovviamente il Governo è pronto a fare la sua parte".

Ma quali sono gli interventi in atto sul Molise. Lo ha dichiarato all'Ansa l'ingegnere Massimo Pillarella, responsabile del dipartimento Territorio della Regione Molise. "Inizieranno in tarda mattinata - ha sostenuto- le verifiche tecniche e strumentali sui due viadotti che sovrastano l'invaso artificiale della diga del Liscione sulla statale 647 Bifernina, nella zona di Guardialfiera (Campobasso)".

I controlli saranno eseguiti dall'Anas attraverso una piattaforma speciale 'by bridge' che permette di verificare le condizioni della parte sottostante le campate dei ponti e della sede stradale. I controlli riguarderanno i viadotti 'Molise 1' e 'Molise 2' lunghi, complessivamente, oltre 7 chilometri. I primi risultati, parziali, dovrebbero arrivare entro domani.

Tutto questo avviene mentre si annuncia un'altra ondata di maltempo in Molise "Massima prudenza sulle strade del Molise". La raccomandazione arriva dalla Prefettura di Campobasso anche in considerazione delle previsioni meteo per oggi. La Protezione civile ha emesso un'allerta 'Gialla' per la prima parte della giornata localizzata nel medio Molise e nella zona occidentale. Le strade che evidenziano una maggiore esposizione al rischio di presenza di fango, detriti o fogliame, con conseguenti criticità nella circolazione, sono: sp 13 tratto collegamento sp 163 - Montenero di Bisaccia; sp 51 'Sinarca', zona 'Fornace; sp 80 da Guglionesi alla Fondovalle del Biferno; sp 128 Campomarino (Nuova Cliternia); sp 150 da Palata alla Fondovalle del Biferno; sp 161 Campomarino; sp 163 tratto Palata-Tavenna-Mafalda-Montenero di Bisaccia e 168 tratto Palata-Guglionesi-Montecilfone. L'elenco è stato diffuso dalla Prefettura