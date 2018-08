Genova, una città squarciata dal dolore celebra i funerali delle vittime di Ponte Morandi

Tre delle 41 vittime, una famiglia intrappolata in un'auto, sono state ritrovate soltanto nelle ultime ore. Oggi intanto a Genova si sono svolti i funerali di Stato per 19 delle 41 vittime del crollo del ponte Morandi.C'erano, come riporta l'Ansa, in prima fila il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente del consiglio Giuseppe Conte.

Quando il cardinal Bagnasco ha elencato il nome delle vittime si sono levati applausi e quando ha citato i vigili del fuoco e la loro 'professionalità generosa'.

"Il crollo del ponte Morandi sul torrente Polcevera - ha detto Bagnasco - ha provocato uno squarcio nel cuore di Genova. La ferità è profonda, è fatta innanzitutto dallo sconfinato dolore per coloro che hanno perso la vita e per i dispersi, per i loro familiari, i feriti, i molti sfollati. Innumerevoli sono i segni di sgomento e di vicinanza giunti non solo dall'Italia, ma anche da molte parti del mondo. Sappiamo - ha proseguito il cardinale - che qualunque parola umana, seppure sincera, è poca cosa di fronte alla tragedia, così come ogni doverosa giustizia nulla può cancellare e restituire. L'iniziale incredulità e poi la dimensione crescente della catastrofe, lo smarrimento generale, il tumulto dei sentimenti, i 'perché' incalzanti, ci hanno fatto toccare ancora una volta e in maniera brutale l'inesorabile fragilità della condizione umana".

"Genova - ha detto Mattarella - è stata colpita. Tutti i genovesi e tutti coloro che si sono recati a Genova in questi anni sono passati su quel ponte, anche io l'ho percorso tante volte, anche di recente. E' una tragedia che ha coinvolto tanti, tutto il nostro Paese. E' una tragedia inaccettabile". Il presidente ha auspicato "un accertamento rigoroso delle responsabilità" per il disastro".

Prima dei funerali il presidente della Repubblica ha visitato il cantiere dei vigili del fuoco sotto ponte Morandi dove proseguono le attività di ricerca dei dispersi e della messa in sicurezza dell'area e incontrato i soccorritori. Fischi hanno accolto alcuni parlamentari del Pd, mentre applausi prolungati si sono levati per i rappresentanti del governo Di Maio, Salvini e Toninelli.