Sisma, Federico (5 stelle) : "Il capo dipartimento della Protezione Civile Borrelli invita alla prudenza"

"Ho appena parlato con il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, che ieri pomeriggio ha convocato la Commissione Nazionale Grandi Rischi sullo sciame sismico che sta interessando il Molise. Purtroppo, al momento, la situazione è di costante instabilità ed è importante che ci siano massima attenzione e prudenza da parte di cittadini e amministratori dei comuni interessati".

Lo ha dichiarato il Deputato Cinque Stelle Antonio Federico in un comunicato fb aggiungendo: "Ha poi aggiunto che le scosse potrebbero continuare, anche con questa intensità, e quindi se non si è sufficientemente tranquilli in casa, meglio dormire altrove per qualche giorno. In questo senso, anche i sindaci stanno facendo un lavoro straordinario per il quale voglio ringraziarli. Per quanto riguarda invece le infrastrutture, in primis la diga di Ponte Liscione, la fase di monitoraggio in corso, con annessa chiusura temporanea al traffico, è propedeutica proprio alla gestione dell'emergenza, per dare maggiore sicurezza possibile ai cittadini.

Sul piano programmatico, inoltre, ho contattato la Segreteria del Ministro Danilo Toninelli. Abbiamo parlato della situazione in Molise, delle difficoltà che vive l'area attorno alla diga e dell'appello contenuto nella lettera che 34 sindaci hanno inviato al Governo proprio in queste ore. Il ministero è d'accordo sulla linea da seguire: servono interventi certi e maggiori risorse per la messa in sicurezza delle opere esistenti per le quali il Ministero aveva già iniziato una precisa mappatura su tutto il territorio nazionale".