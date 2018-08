Santa Croce di Magliano, il Sindaco D’Ambrosio “strutture comunali a disposizione dei cittadini”

Non é certo un clima bello quello che si respira in questi giorni in Molise in seguito agli eventi legati al terremoto del 14 e 16 agosto con epicentro a Montecilfone e che ha fatto sentire di nuovo in pericolo i molisani, in particolare nei paesi più toccati dagli eventi sismici. Tra questi anche Santa Croce di Magliano, dove sono ancora tangibili i danni del sisma di San Giuliano di Puglia del 2002. Sono diversi, infatti, i casi di famiglie con abitazioni nella cosiddetta fascia B e C che segnalano, con preoccupazione, nuove crepe e lesioni alle proprie case. Per rassicurare i cittadini il sindaco Donato D’Ambrosio ricorda la piena disponibilità degli uffici comunali di Via dei Tigli nei quali é stato attivato con immediatezza il COC (Centro Operativo Comunale) a cui ci si può rivolgere per richiedere accertamenti e sopralluoghi utili a verificare eventuali danni alle proprie abitazioni. Rivolgendosi al COC sarà quindi possibile avanzare una istanza di sopralluogo. Inoltre nei prossimi giorni Nicola Montagano e Donato D’Ambrosio rispettivamente sindaco di Bonefro e S. Croce di Magliano presenteranno una richiesta al presidente Toma e al ministro delle infrastrutture auspicando in questa circostanza una particolare attenzione alla realizzazione di una viabilità alternativa alla Bifernina, ora attenzionata e sottoposta a verifica, attraverso il potenziamento della statale 87 e una seria riconsiderazione del progetto della variante di Bonefro, intervento necessario a creare infrastrutture funzionali e atte a preservare i collegamenti tra comuni e con i maggiori centri del Molise per scongiurare il pericolo isolamento e spopolamento a cui i piccoli comuni della regione sono esposti.