Agnone: Carabinieri in azione, otto giovani nei guai per ubriachezza molesta

Ad Agnone, otto giovani di età compresa tra i 18 e i 24 anni, alcuni del luogo ed altri provenienti da diverse regioni, sono finiti nei guai durante alcuni controlli eseguiti dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia. Cinque di essi dovranno di rispondere di ubriachezza molesta, in quanto in evidente stato di ebbrezza alcolica, infastidivano alcuni avventori nei pressi di un locale pubblico, altri tre invece dovranno rispondere di atti contrari alla pubblica decenza, in quanto sorpresi ad orinare nei pressi di una fontana storica ubicata nel centro cittadino.