Nuovo sogno Agnonese, 512 persone chiedono a Mattarella impegno per il Polo Scolastico

Oggi, lunedì 20 agosto 2018, è stata inviata la lettera al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in cui si chiede un suo autorevole intervento per porre fine alle lungaggini burocratiche che hanno impedito e impediscono a tutt'oggi il completamento del nuovo plesso scolastico di Maiella ad Agnone.

La lettera (che qui si allega) è stata condivisa e firmata in appena due giorni da ben 512 cittadini (un numero molto alto, considerato il periodo vacanziero) che, preoccupati per il rischio concreto di vedere i propri figli iniziare nuovamente l'anno scolastico in ambienti poco o per nulla sicuri, hanno voluto così testimoniare il proprio senso civico e la propria (nonostante tutto) fiducia nelle istituzioni democratiche rappresentate in primis dal Presidente della Repubblica.

Foto lettera inviata al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella allegata nella galleria fotografica