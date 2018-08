Casa della Letizia, open day il 23 agosto a un anno dall'apertura

Una giornata per scoprire un luogo di accoglienza verso il prossimo. Il 23 agosto, ad un anno dalla nostra inaugurazione casa della Letizia apre le porte al pubblico, un momento che l’organizzazione della struttura ha fortemente voluto per mostrare come ci si può prendere cura degli anziani con dedizione ed entusiasmo. Programma- Presentazione della Struttura (mission, vision, attività) da parte dell’assistente sociale Dott.ssa Antonia Cirulli, della psicologa Dott.ssa Annalisa Carrelli, dall’educatrice e animatrice Dott.ssa Antonietta Potestà, dall’infermiera Valentina Meo e dagli OSS; - Visita del giardino esterno dove si trovano spazi di relax dove gli ospiti presenti possono recarsi nei momenti in cui lo desiderano. Per tale occasione sono presenti dei mercatini artigianali e alimentari con degustazione di prodotti tipici; - Visita all’appartamento situato al primo piano, destinato all’accoglienza di Anziani; - Visita ai piani inferiori che ospitano a tempo indeterminato gli Ospiti, che richiedono cure e attenzioni sanitarie e assistenziali; - Visita alla palestra utilizzata per la riattivazione motoria; - Visita alla sala animazione che utilizza strumenti all’avanguardia nei suoi programmi individuali e di gruppo proposti quotidianamente; - Presentazione dei vari progetti, attività, prestazioni tramite desk espositivo per dare evidenza all’impegno nel garantire una presa in carico globale ed essere considerati soggetto attivo ad integrazione dei servizi pubblici; - Rilevazione parametri vitali, misurazione glicemia; - consulenze infermieristiche e psicologiche gratuite.