Sisma Molise, domani previsto l'arrivo del capo della Protezione Civile Borrelli

La situazione che deriva dal sisma del 16 agosto di magnitudo 5.1 potrebbe essere più grave di quel che sembra e di quello di cui finora si è parlato. E' questo ilò motivo per cui, probabilmente nella mattinata di domani (anche se l'orario non è stato ancora stabilito ndr) del capo della protezione civile Angelo Borrelli.

Intanto nel cratere sismico continuano i controlli di vigili del fuoco e protezione civile in attesa di un censimento dettagliato. E la lista danni che prende corpo è sempre più lunga. A Palata si sta allestendo una tendopoli di 300 posti per gli sfollati di Acquaviva Montecilfone, Castelmauro, Tavenna e Palata. E' da qui che arriva una notizia che allunga la lista danni. Dopo la casa comunale, infatti, risulta inagibile anche la caserma dei carabinieri. A lavoro incessante anche i tecnici protezione civile per eseguire più di 20 sgomberi a Montecilfone. Nelle tendopoli arriva anche un centro di psicologia per le emergenze per aiutare le persone ad affrontare la paura delle scosse.

Il 24 agosto, per aiutare i bambini soprattutto ad affrontare questo momento difficile i comuni di Termoli e Guglionesi organizzeranno nella tendopoli una sagra del pesce e spettacoli di magia.

Situazione difficile anche a Larino, dove il sindaco Pino Puchetti ha eseguito 14 ordinanze di sgombero tra cui una pizzeria ed officina meccanica.