Sisma Molise, Borrelli in riunione a Campobasso

Il capo della Protezione civile Angelo Borrelli, dopo il vertice in Prefettura a Campobasso, non sarà oggi nelle zone terremotate. E' la notizia trapelata in questi ultimi minuti, dopo l'inizio del summit a Palazzo di Governo nel capoluogo molisano. Dopo il summit infatti, partirà a bordo di un elicottero per l'isola di Ischia dove proprio oggi ricorre il primo anniversario della scossa sismica del 2017, che mise in ginocchio la zona di Casamicciola. Borrelli ha promesso però che tornerà in Molise nei prossimi giorni e sarà allora che si recherà a visitare le zone colpite.

La riunione in Prefettura è presieduta dalla prefetta Maria Guia Federico. Al vertice è presente anche il presidente della Regione Donato Toma, impiegato a 360 gradi per la risoluzione delle criticità che stanno interessando le zone terremotate.

In attesa del risultato della riunione il sindaco di Acquaviva Collecroce, Francesco Troilo, tramite facebook ha fatto le seguenti comunicazioni: l'ufficio COC, a seguito del sisma dei giorni scorsi, sta lavorando ad oltranza per l'evasione delle numerose richieste di sopralluogo di abitazioni private; il campo tenda, allestito presso il campo sportivo comunale, non sarà né smantellato e neppure ridimensionato; su richiesta di alcuni genitori ho preso accordi con l'Ambito sociale di Termoli per l'attivazione di un servizio di psicologi a supporto dei bambini che dormono nel campo tenda.

A Montecilfone invece il sindaco Franco Pallotta ha comunicato che il servizio mensa per i cittadini evacuati verrà effettuato nei locali della scuola materna dalle 13 alle 14 per il pranzo e dalle 19.30 alle 20.30 per la cena. La colazione sarà servita nei locali dove sono previsti i pernottamenti.

E dal comune di Larino il sindaco Pino Puchetti comunica che in considerazione del perdurare dello sciame sismico e sulla base di un'ulteriore consultazione con i vigili del fuoco e i tecnici della protezione civile, il sindaco Pino Puchetti comunica il rinvio, a data da definirsi, di tutte le manifestazioni previste, compresa la Notte Rosa dello Sport.