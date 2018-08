Lavori per riapertura vecchia Bifernina

Sono iniziati i lavori di sistemazione della ex Bifernina, la vecchia strada utilizzata in passato per i collegamenti, destinata alla viabilità locale. Era stato chiesto nei giorni scorsi dal sindaco del paese, Enzo Tozzi per evitare la situazione di grave disagio in cui si è venuta a trovare la popolazione. Questa mattina, 4 squadre dell'Anas sono arrivate per procedere con la ripulitura della carreggiata e permettere almeno il transito degli abitanti del posto e centri vicini fino ad oggi quasi completamente isolati. "Il Comune di Guardialfiera - ha spiegato Tozzi - ha la Guardia medica in comune con Lupara ma per raggiungerla bisogna attraversare diversi paesi. Si è reso necessario rendere transitabile la ex Sp 73, strada che, abbandonata da tempo, in una situazione come quella attuale, è di grande utilità. Inoltre, se la chiusura della Fondovalle Biferno dovesse prolungarsi, a mio avviso sarà utile riaprire anche un'altra ex strada provinciale in disuso". (Ansa)