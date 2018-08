Traviata al Laghetto Venafro,è sold out

Sold out per la rappresentazione dello spettacolo lirico "La Traviata", in programma il 26 agosto a Venafro. Un successo forse inaspettato tanto che l'assessore regionale alla Cultura e Turismo, Vincenzo Cotugno, in accordo con il presidente della Regione, Donato Toma, ha programmato per il 27 agosto una replica dell'evento che rientra nel progetto della Regione 'Turismo è Cultura'. Per 'L'Opera al laghetto', infatti, sono già arrivate oltre duemila richieste a fronte di una disponibilità di 536 posti.

"Esprimo tutta la mia soddisfazione per l'enorme interesse che sta riscuotendo l'evento - commenta Cotugno - è un segnale che l'intero progetto regionale sta ricevendo quell'interesse e apprezzamento che ci aspettavamo. Stiamo lavorando - conclude - per venire incontro al desiderio di tanti di essere presenti ad un evento regionale che richiamerà molti appassionati anche di fuori regione".(Ansa)