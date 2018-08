Unimol-Infermieristica: ancora possibile iscriversi alle prove selettive.

A.A. 2018/2019 – Domanda ammissione corsi a numero programmato: prossima la scadenza, dunque, per le Professioni Sanitarie. La domanda di ammissione deve essere presentata entro le ore 12.00 del 3 settembre 2018.

I tempi per le iscrizioni al test d’ingresso sono ormai agli sgoccioli. Restano ancora pochi giorni per iscriversi alle prove selettive per accedere ai corsi di laurea a numero programmato. L’iscrizione deve essere effettuata per via informatica seguendo le istruzioni presenti sul Portale dello studente e servizi online <https://unimol.esse3.cineca.it/Start.do>.

Un’opportunità importante per quanti desiderano diventare infermiere o esperti e competenti tecnici delle attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro. Professioni queste che, sia nell’area della sicurezza e della tutela della salute dei lavoratori, sia nelle diverse filiere di scienze infermieristiche, trovano continue richieste dal mondo del lavoro.

Prossima la scadenza, dunque, per l’ammissione al primo anno ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie a.a. 2018/2019 del Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute “Vincenzo Tiberio”.

In ogni caso una più ampia informazione relativa alla al bando, alla procedure amministrative, alle modalità di registrazione e presentazione della domanda ed alla relativa prove di ammissione può essere acquisita consultando il seguente link: https://www.unimol.it/studente/segreteria-studenti/corsi-di-laurea-delle-professioni-sanitarie-a-a-20182019/