Consiglio Regionale, Fanelli e Facciolla presentano la pdl sul forestale

I Consiglieri regionali Vittorino Facciolla e Micaela Fanelli hanno presentato una proposta di legge dal titolo:” legge organica in materia forestale”. La PdL -come si legge nell’art. 1- si pone, tra le altre cose, l’obiettivo di far perseguire alla Regione Molise le finalità di: valorizzare il territorio, l’ambiente e le risorse del settore agro-silvo-pastorale e degli ecosistemi; attuare una razionale gestione selvicolturale; prevenire il dissesto idrogeologico; tutelare gli ambienti naturali di particolare interesse e valorizzare i prodotti del sottobosco; ottimizzare i livelli occupazionali nel settore forestale attraverso la vivaistica forestale. Il Presidente del Consiglio Regionale, Salvatore Micone, ha assegnato per l’esame di rito la proposta di legge alla II Commissione consiliare permanente, Sviluppo Economico, competente per materia.