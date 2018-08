Commissione regionale speciale antimafia, arriva la Pdl del Movimento Cinque Stelle

“Istituzione di una Commissione regionale speciale, a carattere temporaneo, di studio sul fenomeno della criminalità organizzata in Molise”, è il titolo della proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri regionali Vittorio Nola, Andrea Greco, Patrizia Manzo, Fabio De Chirico, Valerio Fontana, Angelo Primiani. L’atto di iniziativa legislativa prevede –come si evidenzia nella relazione di accompagnamentol’istituzione, a norma dell’art. 29 dello Statuto della Regione Molise, di una Commissione reginale speciale, a carattere temporaneo, al fine di effettuare studi sul fenomeno mafioso e malavitoso collegato alla criminalità organizzata. “Ciò anche al fine –si legge ancora nella relazione- di assicurare la massima attenzione verso quei fenomeni che frenano lo sviluppo e tengono sotto scacco intere aree del territorio”. La PdL è stata assegnata, per l’esame di rito, dal Presidente del Consiglio Regionale, Salvatore Micone, alla I Commissione consiliare permanente, Ordinamento ed organizzazione amministrativa, competente per materia.