Sisma, oggi riapre la Bifernina

La decisione è stata presa in queste ore dopo le verifiche con le tecniche by bridge.La bifernina riapre dopo le 13, dopo la chiusura decretata una settimana fa in seguito alle scosse di 5.1 e 4.4 della scala Richer con epicentro Montecilfone. Le rassicurazioni di nessuna criticità erano già arrivate dal presidente Donato Toma in un comunicato stampa. Ci sarà un restringimento della carreggiata a 3 metri e mezzo e poi ci sarà un limite di velocità di 50 km/h. I tecnici dell'Anas hanno giù provveduto a mettere la nuova segnaletica. Toma ha sottolineato che "la Bifernina è sicura se si rispettano le regole". Ora le strutture passano sulla trignina per i controlli del Verrino.

Ci sono altri viadotti che sono stati controllati. Se non si rispetteranno le regole saranno presi provvedimenti sanzionatori.