Sisma Molise, tutti i numeri dei danni a Montecilfone

Arrivano altri numeri relativi alle scosse sismiche del 14 e 16 agosto di grado 5.1 e 4.4 della scala Richter che hanno avuto come epicentro Montecilfone. A renderli noti è proprio su facebook il primo cittadino Franco Pallotta che dichiara: Che settimana! Ho evacuato 80 persone dalle loro case, ho chiuso una chiesa, trasferito la sede comunale, chiuso un supermercato e ordinato l'abbattimento del serbatoio dell'acqua. Speriamo sia finita.

Notizie dall'emergenza arrivano anche da Larino. Dove il sindaco di Larino Pino Puchetti ricorda che, per chi non volesse dormire nella propria abitazione, presso il campo sportivo è stata allestita una tendopoli. L'area è stata pulita e resa fruibile grazie alla struttura comunale. Ad oggi sono a disposizione 4 tende, da 12 posti per un totale di 48 letti con coperte, messe a disposizione dalla Protezione civile e montate dai volontari della Misericordia di Larino. Chi fosse interessato deve far richiesta al COC, sito al secondo piano del municipio di Larino, aperto dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Si specifica che è necessario munirsi di cuscini e lenzuola. Si ricorda, infine, che presso la palestra comunale sono a disposizione 78 brandine.