Campobasso, l'associazione Tedeschi accoglie Michela Izzo, una "Mujeres Que Cambian El Mundo”

L’Associazione “Padre Giuseppe Tedeschi” promuove per il 25 agosto alle ore 10.30 un incontro presso la propria sede in Via Piave, 90 a Campobasso con Michela Izzo, la ricercatrice molisana recentemente insignita del "Mujeres Que Cambian El Mundo” della Repubblica Dominicana per aver realizzato un progetto umanitario capace di migliorare le condizioni materiali di vita di migliaia di persone prive di energia elettrica e di servizi elementari.

Alla riunione, semplice ed essenziale, parteciperanno alcuni molisani che da tempo vivono in Italia, in Europa e nel Mondo e che si sono sempre impegnati a tenere vivi i legami, i contatti e gli scambi socio – culturali, turistici ed economici con la terra d’origine delle proprie famiglie.

Scambiarsi un saluto, confrontarsi, conoscersi e stringere nuovi rapporti per condividere insieme emozioni, informazioni, apprensioni e soddisfazioni delle comunità molisane sparse dall’Australia alla Scandinavia, senza perdersi di vista e preservando quel giusto attaccamento alle proprie radici