Stato di emergenza da richiedere, tardano i lavori di abbattimento del serbatoio di Montecilfone

Uno sciame sismico costante, che non da tregua. Gli sfollati della zona rossa di Montecilfone, quelli che dimoravano intorno al serbatoio, sono preoccupati e scoraggiati. Negli scorsi giorni, a seguito dell'ordinanza emessa dal Sindaco Rag. Pallotta Franco, a riguardo dell' abbattimento del serbatoio, sono state sfollate circa 20 famiglie per una popolazione di 30 persone, pur avendo la casa agibile. La comunità sfollata, con il rischio del crollo del manufatto, che possa colpire le proprie abitazioni, insorge per il ritardo che la Regione impiega per appaltare il lavori di demolizione. Nei giorni scorsi il Commissario di Molise Acque S.p.A., Ing. Massimo Pillarella aveva incaricato tempestivamente l'Ing. Giovanni Di Iorio, per la redazione del progetto di demolizione, ma la Regione Molise, proprietaria della struttura, non considera il lavoro eseguito dal professionista, provocando una perdita di tempo che potrebbe essere fatale per un disastro e ulteriore disagio per gli sfollati, causando il conseguente danno al patrimonio edilizio, privato e pubblico, del paese capofila del Sisma.