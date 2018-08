Meteo, maltempo ore contate, da martedì alta pressione africana, temperature fino a 32° C

Ore contate per maltempo che nel corso del weekend si è abbattuto su molte regioni italiane. Da martedì 28 potremmo assistere a un nuovo ribaltone con l'alta pressione africana che si espanderà nuovamente su tutta l'Italia, facendo aumentare gradualmente le temperature massime.

Insomma, il caldo afoso è destinato a tornare e potrebbe resistere fino al 4-5 settembre circa. Le temperature, tra la fine di agosto e i primi giorni di settembre, potranno facilmente superare i 32°C in molte località, avvertono gli esperti di 'IlMeteo.it', con valori minimi che però potranno scendere al di sotto dei 20°C anche nelle grandi città, garantendo notti piuttosto fresche.

L'espansione dell'anticiclone potrebbe non essere così duratura e, sbirciando la tendenza a più lunga scadenza, si nota come, dopo il 5 settembre, le perturbazioni atlantiche potrebbero dirigersi nuovamente verso il nostro Paese, interessando dapprima il Nord e le regioni centrali, per poi colpire il Sud in seguito; ne conseguirebbe un nuovo, brusco, calo termico che potrebbe, a quel punto davvero, decretare la rottura dell'estate.

