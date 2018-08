Maltempo in Bassomolise, tendopoli invase dal fango

Solo in queste ultime ore il meteo nel bassomolise sta migliorando. Ma nel tardo pomeriggio di ieri le intense piogge hanno provocato problemi in tutti i comuni dell'area interessata da una vera e propria bomba d'acqua. I più danneggiati quelli che vivono nelle tendopoli allestite dalla protezione civile del Molise a causa del sisma del 14 e 16 agosto. Una vera e propria poltiglia di fango si presentava davanti alle tende che hanno rischiato più volte di vedersi ridotta la stabilità. Con l'inverno alle porte è necessario quindi che lo Stato di emergenza venga richiesto al più presto e che vengano trovate soluzioni per gli sfollati. Da parte sua la presidenza della Regione Molise sostiene di aver pronti i documenti per presentare la richiesta.

Intanto con le piogge di ieri sono stati molti gli interventi effettuati nel primo pomeriggio dalle squadre Vigili del Fuoco di Campobasso, Termoli, Santa Croce di Magliano e da una dedita, in questo periodo, all’antincendio boschivo, per il violento temporale abbattutosi sul basso Molise.

Un albero si è abbattuto sulla sede stradale tra Petacciato e Montenero di Bisaccia creando notevoli disagi alla viabilità veicolare; un gazebo, nel Viale C. Colombo, è volato dai lidi precipitando, senza causare danni, sull’asfalto; un automobilista con la famiglia a bordo è stato soccorso nei pressi del lido “Il Panfilo” all’inizio del lungomare, perché sommerso dall’acqua.

Tutti gli occupanti e l’autista sono stati tratti in salvo; allagamenti sulla SS 87 nei pressi dell’Hotel Europa in prossimità dell’area industriale di Termoli e strada allagata da acqua e fango tra Campomarino e Nuova Cliternia. Alcuni interventi per allagamento scantinati e strade sono ancora in corso.

Il maltempo che si è abbattuto sulla costa questo pomeriggio ha creato problemi anche alla circolazione. Sulla statale 87, precisamente al chilometro 218.900, si sono registrati degli smottamenti di terreno che hanno invaso la carreggiata. Immediatamente al lavoro gli operai dell’Anas che hanno provveduto a pulire il manto stradale e a mettere in sicurezza la zona. Inoltre il traffico risulta essere rallentato sempre sulla SS 87 dal 213.650 al km 213.800 per allagamento