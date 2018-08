Migranti in preghiera a Campobasso, il Cas Eden riunisce gli ospiti di fede evangelista

L'emergenza della nave Diciotti e un momento per stare tutti insieme e pregare. Questo è stato il rito religioso che si è celebrato ieri al Cas di Campobasso e dedicato ai migranti che vi sono ospiti. Non tutti musulmani come si tende a dire quando non si approfondiscono le notizie e si va dietro alle tante fake news che girano in rete. Gli ospiti hanno avuto modo quindi di celebrare una festa cristiana.

C'erano migranti, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale di corrente Evangelista. Una Messa particolare, un mix tra religione, gospel e riti tribali per un ulteriore momento di incontro e aggregazione.

"La situazione dell'immigrazione in Italia - ha detto all'ANSA il coordinatore dei Cas 'Eden', Salvatore Dell'Oglio - è stata sicuramente strumentalizzata. Far rimanere dieci giorni su una nave quelle persone non è stata la soluzione migliore. In sostanza - ha aggiunto - è stata messa in pericolo la loro vita. Possiamo discutere sul sistema accoglienza - ha aggiunto - in quanto l'accoglienza straordinaria così come organizzata dal Governo non va bene, non è il tipo di accoglienza ideale".