Isernia: Visita di commiato del Comandante della Legione Carabinieri Abruzzo e Molise, Generale di Brigata Michele Sirimarco

Il Comandante della Legione Carabinieri Abruzzo e Molise, Generale di Brigata Michele Sirimarco, ricevuto dal Comandante Provinciale di Isernia, Tenente Colonnello Gennaro Ventriglia, ha salutato i militari del Comando Provinciale per un ultimo incontro di commiato nella imminenza del suo trasferimento dall’attuale incarico a quello di Comandante della Legione Allievi Carabinieri di Roma. Nell’incontro con i militari del Comando Provinciale di Isernia, una nutrita rappresentanza di Ufficiali, Marescialli, tra i quali numerosi Comandanti di Stazione, Brigadieri, Appuntati e Carabinieri, di personale dei reparti speciali operanti sul territorio, tra i quali Ufficiali del Gruppo Carabinieri Forestale e reparto Carabinieri Biodiversità di Isernia, e una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Carabinieri. Il Generale Sirimarco ha espresso il suo apprezzamento per l’attività svolta dall’Arma nella Provincia di Isernia, che ha consentito di mantenere costantemente elevato il livello dell’ordine e della sicurezza pubblica, ed ha manifestato grande soddisfazione per il valore delle esperienze professionali ed anche personali vissute nel periodo di permanenza quale Comandante della Legione Carabinieri Abruzzo e Molise. Nella circostanza il Comandante Provinciale ha espresso al Generale Sirimarco, a nome di tutti i militari di ogni ordine e grado, i più sentiti auguri per il nuovo prestigioso incarico e gli auspici di ulteriori successi sia a livello personale che professionale. In precedenza il Generale Sirimarco si era recato per un saluto presso l’Ufficio Territoriale del Governo, al Prefetto della Provincia di Isernia Dr. Fernando Guida, con il quale in un clima di grande cordialità, ha ripercorso gli anni di comune lavoro prestato al servizio delle comunità molisane, tracciando un ultimo bilancio su quanto realizzato e sugli aspetti che hanno caratterizzato il periodo trascorso nell’incarico di Comandante della Legione Carabinieri.