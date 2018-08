Agnone, i genitori degli alunni chiedono sicurezza. Inaccettabile l'apertura del polo scolastico a gennaio 2019. Previsto incontro con Marcovecchio Venerdi 31 Agosto

In prossimità della riapertura delle scuole prevista in Molise per il 13 settembre i genitori degli alunni sollecitano un incontro con il sindaco di Agnone, per chiedere sicurezza e certezze a tutela dei ragazzi. Dopo l'ultimo sisma che ha colpito il Molise i genitori ritengono ancora più urgente e inderogabile l'apertura del nuovo polo scolastico .

Il polo scolastico doveva essere usufruibile all'inizio dell'anno scolastico 2018-2019, ma a causa di ritardi dovuti alle numerose interruzioni dei lavori motivati da uno scaricabarile tra istituzioni regionali, comunali e ditta appaltatrice, non potrà accogliere i ragazzi a settembre 2018. .

In una lettera il sindaco di Agnone, Marcovecchio comunica agli organi competenti, regione e provincia che i ragazzi della scuola primaria di San Marco saranno trasferiti presso il nuovo polo scolastico nel momento dell'apertura, ma chiede che vengano trasferiti (130 mila euro) anche i ragazzi dell'alberghiero, perchè l'edificio e' ritenuto " poco sicuro" e comunica alla cittadinanza la data dell''apertura del nuovo polo scolastico prevista per il mese di gennaio 2019. I genitori sono interessati anche a comprendere se i locali di Via Pietro Micca sono sicuri e a norma.