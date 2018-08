Post sisma, approvata la delibera per lo stato di emergenza

La Giunta regionale del Molise, nel corso di una seduta che dal primo pomeriggio di oggi si è protratta fino a sera, ha approvato la delibera in forza della quale si richiede al presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite del Dipartimento della Protezione civile, ai sensi dell’art. 24, comma 1) del D.Lgs n. 1 del 2 gennaio 2018, la dichiarazione dello stato di emergenza sull’intero territorio della regione Molise interessato dagli eccezionali eventi sismici, tutt’ora in corso, e lo stanziamento di risorse finanziarie di importo non inferiore a 4 milioni di euro da destinare all’avvio delle attività di soccorso e assistenza alla popolazione e degli interventi più urgenti di cui all’art. 25 comma 2 lett. a) e b), nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi fabbisogni.

L’Esecutivo ha preso atto del primo report di evento con relativi allegati, redatto dalla Regione Molise, IV Dipartimento “Governo del territorio”, Servizio di Protezione civile, unitamente alla Struttura a supporto degli studi di Microzonazione Sismica (MS) e di analisi della Condizione Limite per l’Emergenza dell’insediamento urbano (CLE), parte integrante e sostanziale del provvedimento.

Ha deliberato, inoltre, di rinviare a successivi provvedimenti la puntuale ricognizione e quantificazione dei danni subiti per effetto degli eventi sismici.