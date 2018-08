Birrae, torna a Campobasso l’appuntamento con il Festival delle birre artigianali

Birrae è il festival delle birre artigianali di Campobasso organizzato dall’associazione Mu.Se, HOPS UP! e Zeppelin Pub, con il patrocinio degli assessorati alle Attività Produttive e alla Cultura del Comune di Campobasso, in programma da venerdì 31 agosto a domenica 2 settembre a Piazzetta Palombo, a partire dalle ore 17.00. Arrivato alla sua quarta edizione, Birrae 2018 si articolerà in tre giorni in cui ad essere protagonisti saranno, come sempre, alcuni tra i migliori birrifici italiani, quest’anno tutti del Sud Italia: Yblon e Malarazza dalla Sicilia, Birranova dalla Puglia, Birrificio Maiella dall’Abruzzo, Birrificio del Vulture dalla Basilicata, Cauldron dalla Campania e, ovviamente, non mancherà una rappresentanza molisana con Cantaloop, La Fucina, Hops Up! e Birra Fardone. Come sempre, alle spine saranno presenti i birrai con i quali sarà possibile scambiare opinioni, chiedere informazioni e curiosità sull’ampio e affascinante mondo della birra artigianale.

Birrae, il Festival delle birre artigianali di Campobasso, sin dalla sua prima edizione, vuole diffondere la cultura birraria e delle birre artigianali di qualità, dando spazio unicamente a piccoli produttori indipendenti e offrendo al pubblico la possibilità di cogliere diversità e peculiarità dei diversi stili birrari a contatto diretto con gli artigiani che li producono, aprendo uno sguardo ampio e più consapevole sul variegato mondo di una delle bevande più antiche della storia dell’umanità. Tre giorni di Festival dedicati alla birra artigianale di qualità e al buon cibo, in cui non mancherà la musica live con artisti di livello nazionale e internazionale: venerdì 31 Agosto dalla Svizzera ONE RUSTY BAND, ‘one man band blues’ accompagnata da una ballerina di Tip Tap; sabato 1 Settembre, ospiti a Piazzetta Palombo, i LOCO GRINGOS, coinvolgente duo Rock’n’Roll acustico da Pescara; domenica 2 Settembre, da Caserta, THE BRADIPOS IV, band ritenuta tra i migliori rappresentanti della “Surf Music” a livello internazionale.

Inoltre, due appuntamenti per conoscere meglio i birrai: Sabato una degustazione guidata e Domenica un pranzo domenicale con i birrai. L’ingresso, come sempre, sarà gratuito. Solo la degustazione ed il pranzo domenicale con i birrai saranno a pagamento e hanno posti limitati. È consigliabile, quindi, la prenotazione ai numeri 333.8089085 (Dino) e 334.3163832 (Roberto). Eventi dedicati alla birra rappresentano ormai una realtà consolidata nel nostro Paese, quelli dedicati alla birra artigianale sono sicuramente in grande crescita negli ultimi anni; basti pensare alle manifestazioni organizzate a Roma che attirano migliaia di persone grazie alla varietà di birre prodotte dai microbirrifici ed alla possibilità di poter interagire con i loro birrai.

L’intento degli organizzatori di Birrae è di far sì che con gli anni la manifestazione possa divenire un importante appuntamento nazionale con il coinvolgimento di realtà produttive sempre diverse e qualitativamente importanti. La scelta di Piazzetta Palombo, come suggestiva location della manifestazione, è volta a sottolineare la vocazione artigianale della stessa, oltre alla sua naturale predisposizione ad accogliere eventi aggregativi per la comunità locale.