Viadotti Verrino e Longo: arrivano i controlli con la tecnica by bridge

Era già stato annunciato dal presidente della Regione, Donato Toma, al termine delle verifiche sul Ponte Liscione. Le verifiche, con la particolare tecnica by bridge, da questa mattina si sono spostate sui viadotti "Verrino" e "Longo". Sul posto ci sono i tecnici dell'Anas coadiuvati dal quelli della Provincia di Isernia. L'obiettivo è verificare le condizioni dei ponti che collegano il Molise con il vicino Abruzzo.

Il tipo di controlli che si sta effettuando, grazie all'innovativa tecnica già sperimentata nei giorni scorsi sulla Bifernina, è di natura visiva. Il monitoraggio dei due viadotti non è altro che la conseguenza dell'incontro che si è svolto nei giorni scorsi in Prefettura a Isernia, al quale hanno partecipato diversi sindaci. Sul posto anche l'assessore comunale alla protezione civile del Comune di Agnone. E' toccato alla Polstrada regolare il flusso delle auto in entrambi i sensi di marcia. I viadotti nonostante i controlli non sono stati chiusi al traffico. Verifiche necessarie dopo le scosse sismiche che si sono registrate in Molise il 14 e il 16 agosto con magnitudo massima di 5.1 gradi della scala Richter e del disastro avvenuto a Genova con il crollo del Ponte Morandi.